Зарема о Кокорине: «Ничего личного, но у него зенитовское прошлое. Это им нормально брать у нас игроков, а для меня – нет»

ответила .

Супруга бывшего владельца Леонида Федуна в октября заявила: «Не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов». Сегодня форвард кипрского сказал: «Может, в Монако мы чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались?»

«Ничего личного абсолютно. Я всегда исходила из интересов команды и видения тренерского штаба. Не надо забывать, что у него футбольное прошлое – зенитовское и в . Это им нормально брать у нас игроков, а для меня – нет.

Кокорин уехал в Италию благодаря Капелло? Там работало много людей. Получилась нормальная афера. И дорогая.

Газизов настаивал, что Саша – игрок «породистый», таких не было ранее в «Спартаке». И если не заиграет, то компенсирует из своих денег, но как всегда наврал. Он обвинял Тедеско в провале Кокорина», – заявила Зарема.

«Зарема писала, что Кокорин в «Спартаке» – это клево, а Урунова хотел лично Федун». Большое интервью Шамиля Газизова

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