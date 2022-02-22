Газизов о Кокорине в «Спартаке»: «Все забывают, что он считался топовым вариантом тогда. Мы показывали чемпионские амбиции. Зарема писала, что Кокорин – это клево»

рассказал о переходе в «Спартак».

Подробности трансфера форварда бывший гендиректор красно-белых сообщил в интервью Sports.ru.

– Кто придумал подписать Кокорина?

– Это общая история. Тогда Кокорин был на рынке. Мне сказали: «Слушай, есть такой вариант. Ты его не подпишешь». – «Как не подпишу? Он придет». – «В «Спартак» не придет».

Пришел.

– То есть Федун первый произнес эту фамилию?

– Кто первый – не помню, но тогда все о нем говорили, потому что его контракт с «Зенитом» закончился. Федун сказал, что его невозможно подписать. Я ответил, что надо разговаривать.

Поговорили с Сашей, он в начале не очень хорошо воспринял, потом согласился. Его рыночная стоимость была семь-восемь миллионов евро.

– После тюрьмы?

– После «Сочи», где он забивал, отдавал и хорошо играл.

– Федун говорил, что подписать невозможно, потому что сверху попросили не подписывать?

– Не знаю. Мы никому не звонили и не спрашивали, можно ли. Мне поступила задача подписать на определенных условиях. Клуб их согласовал.

– То есть клуб не был против Кокорина?

– Как клуб может быть против? Если он против, я игрока не подпишу.

– Но вы генеральный директор, у вас был карт-бланш. Например, вы могли уволить Тедеско, могли взять Кокорина.

– Любое движение в «Спартаке» согласовывается с Леонидом Арнольдовичем.

– Можно где-то надавить на Федуна и сказать: «Я уверен, что он выстрелит. Я знаю, что он исправился».

– И что, Леонид Арнольдович скажет сразу: «Хорошо, делай так»? Ему дают футболистов, он узнает про них, думает, только потом дает добро или нет.

– Я понимаю, но где-то он может быть согласен априори, а где-то говорит: «Я не знаю, я сомневаюсь, решай сам».

– По Кокорину он был согласен сразу.

Плюс все забывают, что тогда он считался топовым вариантом. Сейчас все переобуваются, говорят, что не хотели его, а тогда никто не верил, что он придет в «Спартак». «Кокорин в «Спартаке» после «Зенита»? Да никогда».

Это была борьба. Кокорин, мои слова про перчатку – мы показывали чемпионские амбиции, что мы у вас заберем вашего игрока. В тот момент это была наша победа. Зареме самой нравилась эта история.

– Как вы поняли?

– Она писала мне, что молодцы, что Кокорин – это клево.

– И у вас есть эта переписка?

– Конечно.

– Можете показать ее?

– Ты мне не веришь? (После этого Газизов около трех минут отматывал чат на август 2020 года. После заключения контракта Салихова прислала Газизову фото с яхты с поднятым вверх бокалом – Sports.ru), – сказал гендиректор «Уфы».

«Зарема писала, что Кокорин в «Спартаке» – это клево, а Урунова хотел лично Федун». Большое интервью Шамиля Газизова