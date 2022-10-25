Зарема Салихова: «Не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов. Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам»

прокомментировала новость о расторжении контракта с «Уралом».

Полузащитник и екатеринбургский клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Экс-хавбек «Спартака» появился в составе в трех матчах и сыграл в общей сложности 80 минут.

«С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх.

Он говорил, что если футболисты не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов. Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов.

Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам. Его «Уфа» нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает. Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах», – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.