Соболев об отсутствии техники: «Случайно что-то заковыряю, иногда забиваю красивые мячи, но, может, ее действительно нет»

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Александр Соболев иронично оценил свою технику.

– Откуда пошел стереотип, что у тебя нет техники? Ты же забиваешь очень красивые мячи.

– Слушай, техники, наверное, и нет. Просто так получается, случайно что-то заковыряю.

Не знаю, кто-то говорит есть, кто-то говорит нет. Не знаю, почему так пошло.

На самом деле я не считаю себя супертехничным футболистом, но в каких-то моментах получается иногда забивать красивые мячи.

Может, действительно нет техники, – сказал форвард «Спартака», отвечая на вопросы игроков женской сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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