Соболев в шутку раскритиковал пресс Кокорина. Форвард «Ариса» ответил: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит 😍» Игрок «Спартака» написал: «Я ведь не стулом 😍»

и Александр Соболев обменялись шутками в инстаграме.

Форвард «Ариса» опубликовал в инстаграме фото из зала без футболки.

В комментариях под постом нападающий написал: «Над нижним надо поработать».

На это форвард ответил: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит 😍😍😍😍».

Соболев написал Кокорину: «Я ведь не стулом 😍😍😍😍😍».

Кокорин ответил: «Мой брат тоже был не со стулом 😍. Жду меру пресечения 😍😍🍿🍿🍿».

Фото: instagram.com/kokorin9

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