Соболев в шутку раскритиковал пресс Кокорина. Форвард «Ариса» ответил: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит 😍» Игрок «Спартака» написал: «Я ведь не стулом 😍»
Александр Кокорин и Александр Соболев обменялись шутками в инстаграме.
Форвард «Ариса» опубликовал в инстаграме фото из зала без футболки.
В комментариях под постом нападающий «Спартака» Александр Соболев написал: «Над нижним надо поработать».
На это форвард «Ариса» ответил: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит 😍😍😍😍».
Соболев написал Кокорину: «Я ведь не стулом 😍😍😍😍😍».
Кокорин ответил: «Мой брат тоже был не со стулом 😍. Жду меру пресечения 😍😍🍿🍿🍿».
Фото: instagram.com/kokorin9
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