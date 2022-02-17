Зарема о словах Газизова про интерес к Кокорину: «Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро не забудут»

отреагировала на слова об интересе к .

– Газизов, ранее неоднократно сообщавший о готовности приобрести у «Спартака» Урунова, сегодня заявил о желании приобрести Кокорина. Как вам эта новость?

– Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут, – сказала Салихова.

Напомним, ранее спутница владельца Леонида Федуна сказала: «Газизов взял Кокорину массажиста-вредителя. Тот его по 6 часов массировал, ухудшая травмы».

Запутались в битве Газизова с Федуном и Заремой? Тогда здесь пересказ всех раундов!

