Семьи Стерлинга не было дома во время ограбления. Она вернулась с ЧМ-2022 в субботу и обнаружила пропажу ценностей

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Опубликованы новые подробности ограбления вингера сборной Англии Рахима Стерлинга.

Как передает журналист The Telegraph Мэтт Лоу со ссылкой на новое заявление полиции, в момент совершения преступления ни футболиста «Челси», ни его семьи дома не было – они находились в Катаре. Лишь вернувшись в Лондон в субботу, близкие Рахима обнаружили, что часы и драгоценности украдены.

Ранее сообщалось, что желание Стерлинга быть с семьей после происшествия стало причиной пропуска им матча Англии с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

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