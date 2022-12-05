Игроки сборной Англии в шоке из-за ограбления дома Стерлинга. Многие усилили охрану в своих домах
Игроков сборной Англии шокировало ограбление дома Рахима Стерлинга.
Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 между Англией и Сенегалом (3:0) стало известно, что вингер пропустит эту игру. Позднее выяснилось, что это связано с ограблением его лондонского дома. Стерлинг улетел в Англию, чтобы поддержать семью.
Его невеста Пейдж Миллиен и трое детей были дома, когда туда ворвались вооруженные преступники.
Как пишет Daily Mail, игроков сборной Англии шокировал этот случай. После него многие из них усилили меры безопасности, предпринятые в их домах.
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