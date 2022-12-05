Невеста Стерлинга и трое детей были дома, когда туда ворвались вооруженные преступники. Украли часы на сумму 300 тысяч фунтов

Лондонский дом вингера был ограблен за день до матча Англии на .

Как пишет журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на свои источники, семья футболиста находилась дома, когда туда ворвались вооруженные преступники. Это произошло в субботу вечером.

Узнав об этом, Стерлинг был шокирован. Как только ему сообщили об ограблении, он захотел съездить домой, чтобы проверить, в порядке ли трое его детей.

Стерлинг хочет ярко проявить себя на ЧМ-2022 в составе сборной . Он уехал из расположения команды только из-за беспокойства о состоянии детей.

Пейдж Миллиен, невеста Стерлинга, тоже была дома во время ограбления.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник в семье футболиста, вооруженные преступники украли из дома часы на сумму 300 тысяч фунтов.

«Это было просто ужасно для нее [Пейдж] и, очевидно, сильно травмировало всю семью. Рахим был вне себя от беспокойства, когда об этом узнал. Представьте, каково быть так далеко, когда в твой дом врывается вооруженная банда, а там в этот момент находятся твои девушка и дети.

Судя по всему, вынесли часы на 300 тысяч фунтов. Полиция провела там несколько часов», – рассказал источник.

Стерлинг выходил в старте в двух первых матчах на ЧМ-2022, забил гол и сделал результативный пас. Матч 3-го тура группового этапа с Уэльсом (3:0) он провел в запасе.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ