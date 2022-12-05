Игроки сборной Англии поручили круглосуточно патрулировать свои дома и перехватывать посылки после ограбления дома Стерлинга

Игроки сборной Англии озаботились безопасностью после ограбления дома .

Перед матчем 1/8 финала между Англией и Сенегалом (3:0) стало известно, что вингер пропустит эту игру. Позднее выяснилось, что это связано с ограблением его лондонского дома. Стерлинг улетел в Англию, чтобы поддержать семью.

Его невеста Пейдж Миллиен и трое детей были дома, когда туда ворвались вооруженные преступники.

По информации The Telegraph, игроки сборной усилили меры безопасности в своих домах и в отношении своих семей.

Футболисты поручили своим агентами обеспечить круглосуточное патрулирование домов, перехват попыток доставки посылок и слежку за любыми необычными или подозрительными действиями.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ