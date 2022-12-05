Игроки сборной Англии поручили круглосуточно патрулировать свои дома и перехватывать посылки после ограбления дома Стерлинга

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия ЧМ-2022 Рахим Стерлинг Футбол

Игроки сборной Англии озаботились безопасностью после ограбления дома Рахима Стерлинга.

Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2022 между Англией и Сенегалом (3:0) стало известно, что вингер пропустит эту игру. Позднее выяснилось, что это связано с ограблением его лондонского дома. Стерлинг улетел в Англию, чтобы поддержать семью.

Его невеста Пейдж Миллиен и трое детей были дома, когда туда ворвались вооруженные преступники.

По информации The Telegraph, игроки сборной Англии усилили меры безопасности в своих домах и в отношении своих семей.

Футболисты поручили своим агентами обеспечить круглосуточное патрулирование домов, перехват попыток доставки посылок и слежку за любыми необычными или подозрительными действиями.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные