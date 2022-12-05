Дом Стерлинга ограбили в субботу. Он улетел в Лондон к семье, но намерен вернуться на ЧМ-2022
Лондонский дом вингера Рахима Стерлинга был ограблен за день до матча Англии на ЧМ-2022.
Как утверждает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, нападение произошло в субботу. Британский футболист принял решение отправиться к семье и потому пропустил игру с Сенегалом в 1/8 финала.
Игрок «Челси» рассчитывает вернуться в Катар как можно скорее, когда обстоятельства будут этому благоприятствовать.
Стерлинг выходил в старте в двух первых матчах на ЧМ-2022, забил гол и сделал результативный пас. Матч 3-го тура группового этапа с Уэльсом (3:0) он провел в запасе.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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