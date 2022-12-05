Фердинанд о Беллингеме: «Хочу взглянуть на его свидетельство о рождении. Не верю, что ему 19»
Рио Фердинанд высказался о Джуде Беллингеме во время матча ЧМ-2022 против Сенегала.
«Джуду Беллингему не может быть 19 лет. Хочу взглянуть на его свидетельство о рождении!
Он невероятен», – написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в твиттере во время матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Англии и Сенегала (3:0).
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