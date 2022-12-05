Фердинанд о Беллингеме: «Хочу взглянуть на его свидетельство о рождении. Не верю, что ему 19»

высказался о Джуде Беллингеме во время матча против .

«Джуду Беллингему не может быть 19 лет. Хочу взглянуть на его свидетельство о рождении!

Он невероятен», – написал экс-защитник и сборной в твиттере во время матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Англии и Сенегала (3:0).

Фердинанд о Беллингеме: «Никто из великих английских полузащитников нашего поколения не делал того, что делает Джуд в таком возрасте»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ