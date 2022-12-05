Линекер про 3:0 с Сенегалом: «Снова красивый футбол в исполнении Англии. Прекрасное время, чтобы жить!»
Гари Линекер прокомментировал победу сборной Англии над Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Снова красивый футбол в исполнении Англии. Спасибо Гарету Саутгейту – оба его неоднозначных решения сыграли свою роль. Прекрасное время, чтобы жить!
Кейн великолепен, Хендерсон изумителен. Но, Боже мой, как хорош Джуд Беллингем! Настоящий лидер этой команды. Его родители, должно быть, гордятся», – написал Линекер в твиттере.
В 1/4 финала чемпионата мира сборная Англии сыграет со сборной Франции.
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