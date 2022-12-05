Линекер про 3:0 с Сенегалом: «Снова красивый футбол в исполнении Англии. Прекрасное время, чтобы жить!»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер Сборная Сенегала по футболу Джордан Хендерсон ЧМ-2022 Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Гари Линекер прокомментировал победу сборной Англии над Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Снова красивый футбол в исполнении Англии. Спасибо Гарету Саутгейту – оба его неоднозначных решения сыграли свою роль. Прекрасное время, чтобы жить!

Кейн великолепен, Хендерсон изумителен. Но, Боже мой, как хорош Джуд Беллингем! Настоящий лидер этой команды. Его родители, должно быть, гордятся», – написал Линекер в твиттере.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Англии сыграет со сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные