Линекер про 3:0 с Сенегалом: «Снова красивый футбол в исполнении Англии. Прекрасное время, чтобы жить!»

прокомментировал победу сборной Англии над в 1/8 финала .

«Снова красивый футбол в исполнении Англии. Спасибо Гарету Саутгейту – оба его неоднозначных решения сыграли свою роль. Прекрасное время, чтобы жить!

Кейн великолепен, Хендерсон изумителен. Но, Боже мой, как хорош ! Настоящий лидер этой команды. Его родители, должно быть, гордятся», – написал Линекер в твиттере.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная сыграет со сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ