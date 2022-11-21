Фердинанд о Беллингеме: «Никто из великих английских полузащитников нашего поколения не делал того, что делает Джуд в таком возрасте»
Рио Фердинанд выразил восхищение игрой Джуда Беллингема.
19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» забил головой на 35-й минуте игры между Англией и Ираном (6:2) на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре. Это его первый гол в составе национальной сборной.
«Беллингем был так уверен и собран в интервью перед игрой. Точно таким же он был и на поле.
Уверенность, которую он демонстрирует на поле, намного превосходит его возраст. Он потрясающий футболист, но так выступать на чемпионате мира в таком возрасте...
Мы говорим о великих полузащитниках, с которыми мы играли и которых видели в Англии в нашем поколении. Никто из них не делал того, что делает он в этом возрасте, на такой арене.
Я не говорю, что он лучше или будет так же хорош, как все они, но в этом возрасте никто из них не делал того, что делает он, и это просто потрясающе видеть», – заявил экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».
У Беллингема 1-й гол за Англию – в матче с Ираном. Только Оуэн был младше, когда забил на ЧМ
Комментарии