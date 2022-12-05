Фердинанд о Магуайре: «ЧМ-2022 стал для Харри проверкой, и он ее прошел. Он ответил на все сомнения на свой счет, возникавшие перед турниром»

Рио Фердинанд оценил игру Харри Магуайра на .

«Этот чемпионат мира стал проверкой характера и способностей Харри Магуайра, и он показал всем, что и того, и другого ему не занимать. Его проблемы в перед турниром беспокоили меня, ведь физическая форма не меняется, если надеть другую футболку.

Магуайр не так много играл в «МЮ» в этом сезоне, и когда он пришел в команду, он выглядел нервным и был далек уровня, на котором мы привыкли видеть его в сборной. Он получал слишком много критики, но нельзя отрицать, что последние несколько месяцев он был далеко не в лучшей форме.

Это означало, что перед чемпионатом мира его положение в сборной было под пристальным вниманием, но на все мои сомнения по поводу того, должен ли он играть за сборную Англии в Катаре, сразу же был дан ответ. Первая игра против стала переломным моментом. Если бы он сыграл неуверенно, турнир сложился бы для него совершенно иначе.

Но он хорошо начал и вернул себе некоторую уверенность, и с тех пор в каждой игре только укреплял ее. Он был нашим лучшим игроком в матче против США и очень уверенно смотрелся против », – написал бывший защитник «МЮ» и сборной для BBC.

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