Джуд Беллингем: «Матч c Ираном был демонстрацией атаки Англии, с США – обороны, в игре с Уэльсом был микс»

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Джуд Беллингем оценил победу сборной Англии над Уэльсом (3:0) в матче ЧМ-2022.

«В первой игре [6:2 c Ираном] вы увидели демонстрацию атаки, во втором [0:0 с США] – обороны, сегодня был микс. Здорово, что удалось соединить эти качества воедино.

У нас отличная глубина в атаке: кто бы ни выходил на поле – влияет на игру. Замены не меняют стиль команды», – сказал хавбек сборной Англии.

Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В

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