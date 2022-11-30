Джуд Беллингем: «Матч c Ираном был демонстрацией атаки Англии, с США – обороны, в игре с Уэльсом был микс»

Джуд Беллингем оценил победу сборной Англии над (3:0) в матче .

«В первой игре [6:2 c ] вы увидели демонстрацию атаки, во втором [0:0 с ] – обороны, сегодня был микс. Здорово, что удалось соединить эти качества воедино.

У нас отличная глубина в атаке: кто бы ни выходил на поле – влияет на игру. Замены не меняют стиль команды», – сказал хавбек сборной .

Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В