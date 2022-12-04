Тите подтвердил, что Неймар может сыграть с Кореей и выйти в основе, если будет в форме

подтвердил, что Неймар может сыграть со сборной в 1/8 финала .

Форвард сборной Бразилии ранее восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

– Что касается Неймара, то он будет тренироваться сегодня днем. В зависимости от того, как пройдет тренировка, он будет участвовать в матче. Не буду загадывать и передавать ложную информацию. Я хочу иметь авторитет. Неймар будет тренироваться. И если будет здоров, выйдет на матч.

– Неймар может выйти в основе или в запасе?

– Если Неймар в форме, я предпочитаю его в основе. Все зависит от здоровья, выводов медиков и физиотерапевтов. Я предпочитаю использовать лучших с самого начала, – сказал тренер сборной .

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