Неймар восстановился от травмы: «Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет»
Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о своем состоянии.
Накануне нападающий тренировался вместе с партнерами впервые с того момента, как получил травму в матче ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
«Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет», – написал Неймар.
Сообщалось, что игрок попадет в заявку пентакампеонов на матч 1/8 финала с Южной Кореей, который состоится 5 декабря.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии