Неймар восстановился от травмы: «Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет»

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о своем состоянии.

Накануне нападающий тренировался вместе с партнерами впервые с того момента, как получил травму в матче против Сербии (2:0).

«Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет», – написал Неймар.

Сообщалось, что игрок попадет в заявку пентакампеонов на матч 1/8 финала с Южной Кореей, который состоится 5 декабря.

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