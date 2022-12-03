Неймар попадет в заявку сборной Бразилии на матч с Южной Кореей. Сегодня форвард тренировался впервые после получения травмы

Неймар может принять участие в матче 1/8 финала .

Сегодня форвард тренировался вместе с партнерами впервые с того момента, как получил травму в матче против Сербии (2:0). Игрок принял участие в закрытой тренировке команды и сыграл в небольшой двусторонке, забив гол.

также делал упражнения с жонглированием мяча и бил по воротам, не слишком напрягая поврежденную ногу, но и не испытывая сильного видимого дискомфорта.

По информации L’Equipe, форвард попадет в заявку сборной Бразилии на игру с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ. При этом еще неизвестно, выпустит ли Тите игрока на поле.

Матч Бразилия – состоится 5 декабря.

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