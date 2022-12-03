Англия — Сенегал — 3:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 04.12.2022

Перед матчем сборная Англии являлась безоговорочным фаворитом в этом противостоянии и должна была уверенно проходить сенегальцев. Пока плей-офф этого мирового первенства не преподносит сюрпризов, фавориты проходят дальше, и того же ожидали и от команды Гарета Саутгейта.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

С первых минут англичане на правах фаворита пошли вперед, где самым активным был Букайо Сака. Именно полузащитник лондонского «Арсенала» мог открывать счет на 13-й минуте, но, находясь перед воротами, не сумел подставить ногу под прострел.

Через десять минут уже должны были забивать сенегальцы, но Исмаила Сарр каким-то непостижим образом пробил с близкого расстояния выше перекладины.

Еще через девять минут Сарр уже организовал момент для Булайе Диа, но его удар с острого угла сумел отразить Джордан Пикфорд.

За упущенные моменты Англия наказала представителей Африки на 39-й минуте — Джордан Хендерсон в центре штрафной дождался передачи от Джуда Беллингема и в касание пробил точно в цель, 1:0.

После пропущенного мяча сенегальцы оказались в состоянии грогги, и англичане провели еще несколько атак, которые должны были заканчиваться голом. Сначала Харри Кейн пробил выше ворот, потом Сака здорово навешивал на Филипа Фодена, но тому не хватило прыжка, чтобы пробить, а затем Люк Шоу выбежал на рандеву с Эдуаром Менди, но пробил мимо.

И все-таки пятиминутный штурм завершился вторым голом Англии — сенегальцы в атаке потеряли мяч, а подопечные Саутгейта убежали в быструю контратаку, которая завершилась выходом один на один Кейна и его точным ударом. Таким образом лучший бомбардир прошлого Чемпионата мира забил свой первый гол на текущем первенстве.

Первые минуты после перерыва должны были ответить, станет ли второй тайм пустой формальностью или сенегальцы смогут реанимировать интригу. Команда Алиу Сиссе, конечно, попыталась быстро забить, но их попытки цели не достигли, а на 57-й минуте стало окончательно ясно, кто проходит в четвертьфинал, — Сака забил третий гол Англии, откликнувшись на прострел Фодена.

Следующие 20 минут получились убаикивающими, команды не усердствовали в атаке, а тренеры стали масово делать замены.

Англичане оживили игру на 80-й минуте, когда Кейн стремился к дублю, но после прострела Маркуса Рэшфорда нападающий «Тоттенхэма» в падении не смог прицельно пробить.

В последние десять минут матча сенегальцы предприняли несколько попыток пробить Пикфорда с дальних дистанций, но все эти попытки оказались тщетны.

Таким образом, чемпионы Африки покидают Катар, в целом показав очень качественный футбол. А Англия отправляется в четвертьфинал, где ее уже ждет Франция. Их встреча пройдет 10 декабря.

Видеообзор матча Англия — Сенегал