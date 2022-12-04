Англия крупно победила в 3 из 4 матчей на ЧМ-2022, общий счет – 12:2. Дальше – Франция
Сборная Англии разгромила соперников по ЧМ-2022 в трех из четырех матчей.
Команда Гарета Саутгейта сегодня крупно обыграла Сенегал в 1/8 финала – 3:0.
Ранее англичане победили Иран (6:2) и Уэльс (3:0) на групповом этапе. Еще одна игра в группе В, с США, завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, Англия довела общий счет голов до 12:2. Далее она встретится с Францией.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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