Англия крупно победила в 3 из 4 матчей на ЧМ-2022, общий счет – 12:2. Дальше – Франция

разгромила соперников по в трех из четырех матчей.

Команда Гарета Саутгейта сегодня крупно обыграла в 1/8 финала – 3:0.

Ранее англичане победили Иран (6:2) и Уэльс (3:0) на групповом этапе. Еще одна игра в группе В, с США, завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, Англия довела общий счет голов до 12:2. Далее она встретится с Францией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ