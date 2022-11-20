Где смотреть Сборная Японии – Сборная Хорватии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 5 декабря

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В понедельник, 5 декабря, сыграют сборная Японии и сборная Хорватии в 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

  • Игра пройдет на стадионе «Аль-Джануб».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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