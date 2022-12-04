Кейн с 11 голами стал лучшим бомбардиром Англии на топ-турнирах. На ЧМ у него 7 мячей, у Линекера – 10

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Форвард Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на топ-турнирах.

Капитан английской команды забил Сенегалу (2:0, перерыв) в 1/8 финала ЧМ-2022. Суммарно это его 11-й гол на чемпионатах мира и Европы.

На ЧМ футболист «Тоттенхэма» отметился 7 мячами – это второй результат в истории сборной. Лидирует Гари Линекер – у него 10. На Евро у Кейна 4 мяча.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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