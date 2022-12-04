Венгер о вылете Германии с ЧМ: «Те, кто не концентрировались на политических акциях, хорошо провели 1-ю игру»
Арсен Венгер допустил, что вылет Германии с ЧМ-2022 связан с политическими акциями.
«Приезжая на чемпионат мира, все знают, что проигрывать первый матч нельзя.
Команды, у которых достаточно опыта, – например, Англия и Франция – хорошо провели первую игру. Это команды, которые были готовы психологически.
Они были сконцентрированы на турнире, а не на политических акциях», – сказал бывший тренер «Арсенала».
Германия заняла третье место в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой и не вышла в плей-офф чемпионата мира на втором турнире подряд.
Перед игрой 1-го тура группового этапа с Японией (1:2) футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против запрета ФИФА на ношение капитанской повязки One Love.
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