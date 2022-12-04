Флика не уволят из сборной Германии. В него верят многие игроки и DFB
Ханси Флика не уволят из сборной Германии – ему доверяют DFB и игроки.
По информации Sport1.de, вопрос об отставке 57-летнего специалиста даже не обсуждается, несмотря на невыход сборной Германии в плей-офф чемпионата мира. Члены исполкома Немецкого футбольного союза (DFB) по-прежнему доверяют Флику. Тренера высоко оценивают и многие игроки сборной Германии.
Однако президент DFB Бернд Нойендорф ожидает, что Флик как можно скорее проведет анализ выступления Германии на ЧМ-2022 и предложит возможные решения проблем при подготовке к домашнему Евро-2024.
На следующей неделе во Франкфурте состоится совещание с участием Флика и руководителей DFB.
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