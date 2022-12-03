Кроос о втором подряд невыходе Германии из группы ЧМ: «Такого не должно происходить. Проблема не в качестве игроков»

высказался о вылете Германии с .

«С такой командой мы определенно должны были выходить из группы. Если бы Бразилия выбила нас в четвертьфинале, можно было сказать: «Окей, у было восемь игроков мирового класса, а у нас – только четыре».

Но не говорите мне, что мы выбыли, потому что у нас уровень ниже, чем у .

Германия не должна дважды подряд вылетать с чемпионата мира на групповом этапе. Мне кажется, проблема не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и стойкости.

У нас есть лидеры и игроки, которые громко заявляют о себе на поле. Иногда даже слишком громко, в случае с Киммихом.

То же самое касается Рюдигера, Нойера, Мюллера с их жаждой победы, менталитетом и мастерством. У них есть все необходимое, чтобы вести команду за собой», – заявил хавбек в эфире Magenta TV.

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