Общий долг «Уфы» – около 200 млн рублей
Стало известно, сколько денег должна «Уфа».
По информации «РБ Спорт», общая задолженность клуба на данный момент составляет порядка 200 млн рублей.
Из них около 100 млн – задолженность перед «Региональным фондом», который подавал на «Уфу» иск в суд.
Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем сотрудникам клуба сообщили о сокращениях, если ситуация не изменится.
Команда выступает в Первой лиге, где занимает 16-е место по итогам 20 туров.
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