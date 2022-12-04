Общий долг «Уфы» – около 200 млн рублей

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Стало известно, сколько денег должна «Уфа»

По информации «РБ Спорт», общая задолженность клуба на данный момент составляет порядка 200 млн рублей. 

Из них около 100 млн – задолженность перед «Региональным фондом», который подавал на «Уфу» иск в суд.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем сотрудникам клуба сообщили о сокращениях, если ситуация не изменится.

Команда выступает в Первой лиге, где занимает 16-е место по итогам 20 туров.

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