Общий долг «Уфы» – около 200 млн рублей

Стало известно, сколько денег должна «Уфа».

По информации «РБ Спорт», общая задолженность клуба на данный момент составляет порядка 200 млн рублей.

Из них около 100 млн – задолженность перед «Региональным фондом», который подавал на «Уфу» иск в суд.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем сотрудникам клуба сообщили о сокращениях, если ситуация не изменится.

Команда выступает в , где занимает 16-е место по итогам 20 туров.

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