Пирс Морган: «Блестящий гол Месси в 1000-м матче. Замечательный игрок 👏👏👏»
Пирс Морган высоко отозвался о Лионеле Месси.
Матч против Австралии в 1/8 финала ЧМ-2022 стал для форварда сборной Аргентины 1000-м в карьере.
«Блестящий гол Месси в 1000-м игре. Замечательный игрок 👏👏👏», – написал в твиттере журналист и телеведущий.
Напомним, Морган ранее брал интервью у Криштиану Роналду, в котором тот раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага.
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