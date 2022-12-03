Пирс Морган: «Блестящий гол Месси в 1000-м матче. Замечательный игрок 👏👏👏»

высоко отозвался о .

Матч против Австралии в 1/8 финала стал для форварда сборной 1000-м в карьере.

«Блестящий гол Месси в 1000-м игре. Замечательный игрок 👏👏👏», – написал в твиттере журналист и телеведущий.

Напомним, Морган ранее брал интервью у Криштиану Роналду, в котором тот раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ