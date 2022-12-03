Пирс Морган: «Блестящий гол Месси в 1000-м матче. Замечательный игрок 👏👏👏»

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Пирс Морган высоко отозвался о Лионеле Месси.

Матч против Австралии в 1/8 финала ЧМ-2022 стал для форварда сборной Аргентины 1000-м в карьере. 

«Блестящий гол Месси в 1000-м игре. Замечательный игрок 👏👏👏», – написал в твиттере журналист и телеведущий.

Напомним, Морган ранее брал интервью у Криштиану Роналду, в котором тот раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага.

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