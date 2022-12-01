Морган о том, что Роналду согласовал контракт с «Аль-Насром»: «Нет, он этого не делал»

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Пирс Морган опроверг, что Криштиану Роналду переходит в «Аль-Наср».

Вчера появилась информация о том, что 37-летний форвард близок к переходу в саудовский клуб. Сообщалось, что контракт будет рассчитан на 2,5 года, а форвард будет получать 200 млн евро за сезон.

Морган ответил на публикацию Daily Mail о том, что Роналду согласовал контракт с «Аль-Насром» и написал: «Нет, он этого не делал».

Статистику нападающего сборной Португалии можно изучать здесь.

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