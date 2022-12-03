Удары Роналду, Месси и Бэйла – в топ-10 голов ЧМ-2022 по скорости полета мяча
Гол Лионеля Месси на групповом этапе ЧМ-2022 вошел в топ-10 по скорости полета мяча.
После удара аргентинского форварда мяч влетел в ворота сборной Мексики со скоростью 109,83 км/ч.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Луис Чавес – 121,69 км/ч (Мексика против Саудовской Аравии);
2. Рицу Доан – 120,04 км/ч (Япония против Испании);
3. Никлас Фюллькруг – 118 км/ч (Германия против Испании);
4. Криштиану Роналду – 117,39 км/ч (Португалия против Ганы);
5. Маркус Рэшфорд – 115,63 км/ч (Англия против Уэльса);
6. Гарет Бэйл – 113,89 км/ч (Уэльс против США);
7. Юссеф Эн-Несири – 113,23 км/ч (Марокко против Канады);
8. Коди Гакпо – 111,98 км/ч (Нидерланды против Эквадора);
9. Лионель Месси – 109,83 км/ч (Аргентина против Мексики);
10. Карлос Солер – 105,81 км/ч (Испания против Коста-Рики).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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