Удары Роналду, Месси и Бэйла – в топ-10 голов ЧМ-2022 по скорости полета мяча

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Гол Лионеля Месси на групповом этапе ЧМ-2022 вошел в топ-10 по скорости полета мяча.

После удара аргентинского форварда мяч влетел в ворота сборной Мексики со скоростью 109,83 км/ч.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Луис Чавес – 121,69 км/ч (Мексика против Саудовской Аравии);

2. Рицу Доан – 120,04 км/ч (Япония против Испании);

3. Никлас Фюллькруг – 118 км/ч (Германия против Испании);

4. Криштиану Роналду – 117,39 км/ч (Португалия против Ганы);

5. Маркус Рэшфорд – 115,63 км/ч (Англия против Уэльса);

6. Гарет Бэйл – 113,89 км/ч (Уэльс против США);

7. Юссеф Эн-Несири – 113,23 км/ч (Марокко против Канады);

8. Коди Гакпо – 111,98 км/ч (Нидерланды против Эквадора);

9. Лионель Месси – 109,83 км/ч (Аргентина против Мексики);

10. Карлос Солер – 105,81 км/ч (Испания против Коста-Рики).

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