Месси впервые забил в плей-офф ЧМ. У Роналду нет голов на стадии выбывания после 25 ударов в 6 играх

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Лионель Месси впервые забил в плей-офф ЧМ, открыв счет в матче 1/8 финала с Австралией (2:1).

Игрок сборной Аргентины выступает на пятом чемпионате мира (начиная с ЧМ-2006). До этого за 8 игр на выбывание он отметился лишь 4 результативными передачами.

Примечательно, что Криштиану Роналду еще не забивал в плей-офф ЧМ.

В 6 матчах на этой стадии форвард сборной Португалии провел на поле 514 минут, нанеся 25 ударов по воротам.

Для Роналду нынешний ЧМ также пятый начиная с турнира-2006. Во вторник Португалия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала.

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