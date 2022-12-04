Месси впервые забил в плей-офф ЧМ. У Роналду нет голов на стадии выбывания после 25 ударов в 6 играх

впервые забил в плей-офф ЧМ, открыв счет в матче 1/8 финала с Австралией (2:1).

Игрок сборной выступает на пятом чемпионате мира (начиная с ЧМ-2006). До этого за 8 игр на выбывание он отметился лишь 4 результативными передачами.

Примечательно, что еще не забивал в плей-офф ЧМ.

В 6 матчах на этой стадии форвард сборной провел на поле 514 минут, нанеся 25 ударов по воротам.

Для Роналду нынешний ЧМ также пятый начиная с турнира-2006. Во вторник Португалия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала.

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