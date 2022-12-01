У Пеле выявлены бронхопневмония, отек кожи и декомпенсированная сердечная недостаточность

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У бывшего форварда сборной Бразилии Пеле выявлена бронхопневмония.

Изначально 82-летний мужчина был госпитализирован в Сан-Паулу с целью регулирования приема лекарств, помогающих в его борьбе с опухолью толстой кишки.

Однако по итогам дополнительных анализов Пеле был поставлен диагноз, связанный с острым воспалением стенок бронхиол. Отмечается, что в больнице Альберта Эйнштейна он получает необходимые препараты.

Также у Пеле были выявлены отек кожи (анасарка), генерализованный отек и декомпенсированная сердечная недостаточность.

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