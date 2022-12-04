18-летний австралиец Куол – самый юный участник плей-офф ЧМ со времен Пеле

стал самым молодым участником плей-офф чемпионата мира за последние 60 лет.

В 18 лет и 79 дней форвард вышел на замену в матче сборной с командой Аргентины. В конце игры он имел возможность сравнять счет, но его удар парировал голкипер Эмилиано Мартинес.

В столь юном возрасте последним на матч плей-офф выходил – в 17 лет и 249 дней он выступил на ЧМ-1958 за Бразилию.

Подробно со статистикой Куола, играющего за «Сентрал Кост Мэринерс», можно ознакомиться здесь.

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