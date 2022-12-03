Мбаппе о страдающем от рака Пеле: «Молитесь за Короля»
Килиан Мбаппе призвал молиться за страдающего от рака Пеле.
Ранее стало известно, что химиотерапия перестала давать нужный результат при лечении рака толстой кишки, обнаруженного у легендарного бразильского футболиста. 82-летнему Пеле оказывают только паллиативную помощь.
«Молитесь за Короля 👑🙏🏽🇧🇷», – написал форвард «ПСЖ» и сборной Франции в твиттере.
Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо
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