Мбаппе о страдающем от рака Пеле: «Молитесь за Короля»

призвал молиться за страдающего от рака Пеле.

Ранее стало известно, что химиотерапия перестала давать нужный результат при лечении рака толстой кишки, обнаруженного у легендарного бразильского футболиста. 82-летнему Пеле оказывают только паллиативную помощь.

«Молитесь за Короля 👑🙏🏽🇧🇷», – написал форвард и сборной в твиттере.

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо