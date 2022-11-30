внепланово госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

82-летнего бразильца поместили в больницу в Сан-Паулу 29 ноября. У него диагностирован генерализованный отек тела, включающий в себя сердечную недостаточность.

В клинике имени Альберта Эйнштейна, в которой находится трехкратный чемпион мира в составе , отметили, что у Пеле наблюдается спутанность сознания, из-за которой он не может самостоятельно заботиться о себе.

В ходе обследования будет также оценена возможность печеночной энцефалопатии.

Ранее сообщалось, что у Пеле выявлен рак в различных органах тела. Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

Марсия, жена Пеле, подтвердила факт госпитализации, но только для плановых обследований и ежемесячного анализа химиотерапии.