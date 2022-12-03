Хавбек сборной Сербии Груйич: «Ощущали поддержку людей из России»

рассказал, что сборная чувствовала поддержку российских болельщиков.

– Мы не были хороши на этом турнире. Должны были выступить лучше, надо было побежать в последних матчах. Турнир для нас закончен и это очень разочаровывает. У нас сильные футболисты и есть все для того, чтобы показывать лучший результат.

– Чувствовала ли Сербия поддержку российских болельщиков?

– Да, мы встречали ребят [из России] в отеле, они оказывали поддержку. Конечно, мы ощущали поддержку людей из России! – сказал хавбек сборной Сербии.

Напомним, Сербия набрала в трех матчах 1 очко и заняла последнее место в группе G.

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