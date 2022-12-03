«Молодцы, шиптары 👐🏻». Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией

Президент Косово поблагодарила Швейцарию за победу над Сербией.

В 3-м туре ЧМ-2022 Сербия проиграла со счетом 2:3 и не вышла в плей-офф. Один из голов сербам забил родившийся в Косово .

«Молодцы, шиптары 👐🏻👐🏻», – написала в твиттере Вьоса Османи.

Шиптары – самоназвание албанцев.

К посту президент Косово приложила фото Шакири и , показывающих орла во время празднования голов – это символ независимости Албании, изображенный на флаге.

📹Все обсуждают жест Джаки в сторону скамейки сербов 🇷🇸.Правда, до этого тренер Сербии призывал «##### албанских матерей», а Влахович сам держался за яйца при праздновании

5 голов, 11 желтых – Швейцария и Сербия ярко закрыли групповой этап. А Шакири теперь в компании Месси и Роналду

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ