«Молодцы, шиптары 👐🏻». Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией
Президент Косово поблагодарила Швейцарию за победу над Сербией.
В 3-м туре ЧМ-2022 Сербия проиграла Швейцарии со счетом 2:3 и не вышла в плей-офф. Один из голов сербам забил родившийся в Косово Джердан Шакири.
«Молодцы, шиптары 👐🏻👐🏻», – написала в твиттере Вьоса Османи.
Шиптары – самоназвание албанцев.
К посту президент Косово приложила фото Шакири и Гранита Джаки, показывающих орла во время празднования голов – это символ независимости Албании, изображенный на флаге.
📹Все обсуждают жест Джаки в сторону скамейки сербов 🇷🇸.Правда, до этого тренер Сербии призывал «##### албанских матерей», а Влахович сам держался за яйца при праздновании
5 голов, 11 желтых – Швейцария и Сербия ярко закрыли групповой этап. А Шакири теперь в компании Месси и Роналду
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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