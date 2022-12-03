Аленичев о ЧМ-2022: «Наш чемпионат был интереснее и зрелищнее. И жаль, что братья сербы вылетели»

Экс-хавбек «Порту» сравнил и ЧМ-2018.

– Какие у вас впечатления от чемпионата мира? Нет ощущения, что это праздник, который не с нами?

– Жаль, что нас лишили этого праздника. Во-первых, не факт, что мы вышли бы из группы. Во-вторых, нет смысла сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре. Наш был интереснее и зрелищнее.

Первые игры в Катаре были скучные. Франция и еще ряд команд показала хороший футбол. А так – скучно. Хотя несколько игр мне очень понравились: Гана – Южная Корея и Камерун – .

Жаль, что наши братья сербы вылетели. Вчера смотрел и до последнего надеялся, что они вырвут победу. Сербы вылетели, теперь болею за сборную Португалии.

– Говорят, что Сербия – классная команда, у которой есть качественные игроки, но нет командных действий и характера. С этим можно согласиться?

– Я бы сказал, что у сербов сильный состав по подбору, особенно в атаке: Митрович и Влахович. Но проблемы в обороне. Это сказалось во вчерашней игре.

– Как вам Португалия и ее выход в 1/8 финала?

– Я хорошо знаю философию этой команды. Тем более очень хорошо знаю главного тренера. Он работал в «Порту». То, что я предполагал, я увидел.

Да, вчера игра ничего не решала. Я предполагал, что Португалия не выиграет. Был уверен даже. Понимал, что Южная Корея будет рвать и метать. Это и произошло.

Португалия – – одна из самых интересных пар 1/8 финала. ьцы – фавориты. Но это не говорит о том, что они легко выиграют. Потому что швейцарцы – очень опасный соперник, – сказал Аленичев.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ