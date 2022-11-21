Ван Гал о 2:0 с Сенегалом: «Не было ощущения, что Нидерланды проиграют. После выхода Депая я ждал победу»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча с (2:0).

«У меня не было ощущения, что мы проиграем. Учитывая выход Депая, я ожидал, что мы победим, если честно. Он по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса – как и планировалось.

Посмотрим, в каком состоянии Мемфис подойдет к игре с Эквадором. Он, конечно, первым вам скажет, что готов играть, но нам нужно беречь его здоровье.

Но в нападении у нас может сыграть и Гакпо. Он способен вносить решающий вклад, он ловкий и умелый. Он должен был забить еще на первой минуте», – сказал ван Гал NOS.