Сборная Нидерландов сыграла с рабочими-мигрантами в Катаре. Один из них уговаривал Де Йонга перейти в «Ливерпуль»

Сборная Нидерландов сыграла в футбол с рабочими-мигрантами в Катаре.

В четверг вечером команда встретилась с 20 рабочими, которые помогали строить стадионы для чемпионата мира по футболу в Катаре. Они пообщались и вместе поиграли в футбол.

«Мы не слепые. Мы не глухие. Мы видим, как все новостные агентства говорят о том, что здесь происходит. Для нас было полезно составить собственное мнение, самим посмотреть, познакомиться с людьми», – сказал капитан сборной Вирджил ван Дейк.

Ван Дейк добавил, что ему хотелось бы встретиться с рабочими-мигрантами без камер и прессы, чтобы они могли поговорить более подробно наедине.

«Но мы все равно хотели встретиться с ними, и мы счастливы, что нам это удалось», – добавил ван Дейк.

Френки де Йонгу удалось пообщаться с одним из рабочих.

«Сначала я спросил его о текущем положении дел. Но кажется, что ребята были так счастливы, что не думали об этом. Он просто сказал, чтобы я переходил в . Он пытался убедить меня», – рассказал полузащитник «Барселоны».

Фото: twitter.com/OnsOranje/

Нидерланды – одна из четырех сборных, которые организовали встречи с рабочими-мигрантами, строившими объекты инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу. То же самое сделали футболисты из Аргентины, Англии и США.

Ранее сообщалось, что при подготовке к в стране нарушались права трудящихся, прибывших из других стран, что приводило в том числе к их гибели.

Рабочие, которые встретились с футболистами, были отобраны Международной федерацией работников строительной и деревообрабатывающей промышленности. Этот независимый международный профсоюз не связан с ФИФА или организаторами чемпионата мира в Катаре.