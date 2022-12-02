ЧМ 2022: Англия — Сенегал прямая трансляция

Сборная Англии лишь в матче с Уэльсом не была похожа на себя, а в целом закончила групповой этап с разницей забитых и пропущенных мячей плюс семь. Команда Сенегала показала себя не по-африкански организованной и дисциплинированной. Нас ждет очень интересный матч между сборными Англии и Сенегала, который состоится 4 декабря на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Англия — Сенегал на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.