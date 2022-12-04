Англия — Сенегал, 04.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сенегала по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 прогнозы на футбол Футбол

В воскресенье, 4 декабря 2022 года будет сыгран матч плей-офф 1/8 финала на ЧМ-2022 в Катаре, в котором сойдутся сборные Англии и Сенегала. Матч состоится на арене «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени. 

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Англия — Сенегал: ставки на победу

Для англичан групповой этап прошел неплохо, из трех сыгранных матчей они выиграли в двух и уверенно вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первой строчки. Кроме матча с США в группе были виктории с полным доминированием англичан на поле. Сенегалу же выход в плей-офф дался очень непросто, до последнего матча в группе они были за пределами плей-офф, но смоги в последнем туре решить свою задачу и победить у Эквадора (2:1), которого в тома матче устраивала и ничья. Коэффициент в БК WInline на победу Англии — 1.53, а на победу Португалии — 7.00. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 3.95.

Англия — Сенегал: ставки на форы

Англичане в групповом этапе учинили уже 2 разгрома, сначала это было в матче первого тура с Ираном (6:2), а в последнем туре (3:0) был обыгран Уэльс и вполне вероятно, что мы увидим и уверенную победу Англии и в этой встрече. В БК Winline дают хороший коэффициент на событие Ф1 (-1), на него вы можете зарядить за неплохой коэффициент 1.90 и вы подстрахуете свою ставку на случай если Англия победит с разницей только в 1 мяч. Если вы уверены в ожесточенном отпоре Сенегала, вы можете заключить пари на событие Ф2 (+1,5), на это дают кэф 1.50.

Англия — Сенегал: ставки на тоталы

У Англии в трех последних матчах из четырех пробивается тотал больше в 2,5 мяча, а у Сенегала в двух последних матчах было забито более двух мячей за игру. Да и классная атака Англии способна на многое и будет стараться сделать уверенный себе задел в счете. Можно сделать ставку на Тотал Больше 2,5 голов (ТБ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 2.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сенегал

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (-1)

Ф2(+1,5)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5) 

Fonbet

1,52

3,90

7,60

1,90

1,50

2,25

1,65

1ХСтавка

1,55

4,10

7,30

1,93

1,50

2,33

1,68

Winline

1,53

3,95

7,00

1,90

1,50

2,26

1,62

Лига Ставок

1,56

3,95

7,00

1,89

1,51

2,25

1,63

PARI

1,52

3,90

7,60

1,90

1,50

2,25

1,65

Olimpbet

1,53

4,04

7,29

1,91

1,51

2,29

1,64

Марафон

1,52

4,05

7,30

1,93

1,51

2,30

1,66

BetBoom

1,52

3,97

7,85

1,91

1,51

2,28

1,67

Мелбет

1,53

4,00

7,90

1,90

1,51

2,27

1,66

LEON

1,52

3,89

7,40

1,92

1,52

2,25

1,66

СпортБет

1,52

3,90

7,60

1,90

1,50

2,25

1,65

Pin-Up

1,53

4,00

7,90

1,90

1,51

2,27

1,67

Zenit

1,55

4,00

7,70

1,95

1,48

2,35

1,67

1Win

1,54

4,01

7,14

1,89

1,53

2,26

1,65

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные