Англия — Сенегал, 04.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
В воскресенье, 4 декабря 2022 года будет сыгран матч плей-офф 1/8 финала на ЧМ-2022 в Катаре, в котором сойдутся сборные Англии и Сенегала. Матч состоится на арене «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Англия — Сенегал: ставки на победу
Для англичан групповой этап прошел неплохо, из трех сыгранных матчей они выиграли в двух и уверенно вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первой строчки. Кроме матча с США в группе были виктории с полным доминированием англичан на поле. Сенегалу же выход в плей-офф дался очень непросто, до последнего матча в группе они были за пределами плей-офф, но смоги в последнем туре решить свою задачу и победить у Эквадора (2:1), которого в тома матче устраивала и ничья. Коэффициент в БК WInline на победу Англии — 1.53, а на победу Португалии — 7.00. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 3.95.
Англия — Сенегал: ставки на форы
Англичане в групповом этапе учинили уже 2 разгрома, сначала это было в матче первого тура с Ираном (6:2), а в последнем туре (3:0) был обыгран Уэльс и вполне вероятно, что мы увидим и уверенную победу Англии и в этой встрече. В БК Winline дают хороший коэффициент на событие Ф1 (-1), на него вы можете зарядить за неплохой коэффициент 1.90 и вы подстрахуете свою ставку на случай если Англия победит с разницей только в 1 мяч. Если вы уверены в ожесточенном отпоре Сенегала, вы можете заключить пари на событие Ф2 (+1,5), на это дают кэф 1.50.
Англия — Сенегал: ставки на тоталы
У Англии в трех последних матчах из четырех пробивается тотал больше в 2,5 мяча, а у Сенегала в двух последних матчах было забито более двух мячей за игру. Да и классная атака Англии способна на многое и будет стараться сделать уверенный себе задел в счете. Можно сделать ставку на Тотал Больше 2,5 голов (ТБ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 2.26.
Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сенегал
|
Ставки
|
П1
|
Х
|
П2
|
Ф1 (-1)
|
Ф2(+1,5)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
1,52
|
3,90
|
7,60
|
1,90
|
1,50
|
2,25
|
1,65
|
1,55
|
4,10
|
7,30
|
1,93
|
1,50
|
2,33
|
1,68
|
1,53
|
3,95
|
7,00
|
1,90
|
1,50
|
2,26
|
1,62
|
1,56
|
3,95
|
7,00
|
1,89
|
1,51
|
2,25
|
1,63
|
1,52
|
3,90
|
7,60
|
1,90
|
1,50
|
2,25
|
1,65
|
Olimpbet
|
1,53
|
4,04
|
7,29
|
1,91
|
1,51
|
2,29
|
1,64
|
Марафон
|
1,52
|
4,05
|
7,30
|
1,93
|
1,51
|
2,30
|
1,66
|
1,52
|
3,97
|
7,85
|
1,91
|
1,51
|
2,28
|
1,67
|
1,53
|
4,00
|
7,90
|
1,90
|
1,51
|
2,27
|
1,66
|
1,52
|
3,89
|
7,40
|
1,92
|
1,52
|
2,25
|
1,66
|
СпортБет
|
1,52
|
3,90
|
7,60
|
1,90
|
1,50
|
2,25
|
1,65
|
Pin-Up
|
1,53
|
4,00
|
7,90
|
1,90
|
1,51
|
2,27
|
1,67
|
1,55
|
4,00
|
7,70
|
1,95
|
1,48
|
2,35
|
1,67
|
1Win
|
1,54
|
4,01
|
7,14
|
1,89
|
1,53
|
2,26
|
1,65
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