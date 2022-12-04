Англия — Сенегал, 04.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В воскресенье, 4 декабря 2022 года будет сыгран матч плей-офф 1/8 финала на ЧМ-2022 в Катаре, в котором сойдутся сборные Англии и Сенегала. Матч состоится на арене «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Англия — Сенегал: ставки на победу

Для англичан групповой этап прошел неплохо, из трех сыгранных матчей они выиграли в двух и уверенно вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первой строчки. Кроме матча с США в группе были виктории с полным доминированием англичан на поле. Сенегалу же выход в плей-офф дался очень непросто, до последнего матча в группе они были за пределами плей-офф, но смоги в последнем туре решить свою задачу и победить у Эквадора (2:1), которого в тома матче устраивала и ничья. Коэффициент в БК WInline на победу Англии — 1.53, а на победу Португалии — 7.00. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 3.95.

Англия — Сенегал: ставки на форы

Англичане в групповом этапе учинили уже 2 разгрома, сначала это было в матче первого тура с Ираном (6:2), а в последнем туре (3:0) был обыгран Уэльс и вполне вероятно, что мы увидим и уверенную победу Англии и в этой встрече. В БК Winline дают хороший коэффициент на событие Ф1 (-1), на него вы можете зарядить за неплохой коэффициент 1.90 и вы подстрахуете свою ставку на случай если Англия победит с разницей только в 1 мяч. Если вы уверены в ожесточенном отпоре Сенегала, вы можете заключить пари на событие Ф2 (+1,5), на это дают кэф 1.50.

Англия — Сенегал: ставки на тоталы

У Англии в трех последних матчах из четырех пробивается тотал больше в 2,5 мяча, а у Сенегала в двух последних матчах было забито более двух мячей за игру. Да и классная атака Англии способна на многое и будет стараться сделать уверенный себе задел в счете. Можно сделать ставку на Тотал Больше 2,5 голов (ТБ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 2.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сенегал