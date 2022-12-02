«Сенегал легко победит Англию, если дойдет до серии пенальти». Диуф о матче ЧМ-2022
Эль-Хаджи Диуф высказался в преддверии матча Англия – Сенегал.
Сборные встретятся 4 декабря в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.
«Если дело дойдет до серии пенальти, мы легко победим. Я знаю нашего вратаря [Эдуара Менди], он способен отразить пару-тройку ударов с точки. По пенальти мы всегда выигрываем.
Вспоминается наш матч с Францией [1:0 на ЧМ-2002]. Перед игрой они думали, что победят. Если у Англии будут такие же мысли в воскресенье, тем лучше для нас», – сказал экс-форвард сборной Сенегала, а ныне советник президента Федерации футбола Сенегала.
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