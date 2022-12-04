Англия — Сенегал, 04.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
В 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сыграет первая команда группы В и вторая сборная квартета А. В городе Эль-Хауре на поле стадиона «Эль-Байт» сыграют сборные Англии и Сенегала. Начало встречи Англия — Сенегал в 22:00 по московскому времени.
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Англия
Англичане прошли групповую стадию без поражений. У Англии две победы и одна ничья. В первом туре английская сборная разгромила Иран 6:2. Во втором туре «родоначальники футбола» сыграли вничью 0:0 с США. Групповой этап Англий завершала матчем с Уэльсом. В официальных матчах валлийцы ни разу не обыгрывали Англию и проиграли на этот раз 0:3. В трех встречах англичане забили 9 мячей. Лучшим бомбардиром команды стал Маркус Рашфорд с тремя голами, один мяч прямым ударом со штрафного. Два гола у Букайо Сака. Лучшим ассистентом турнира и команды остается Харри Кейн с тремя голевыми передачами.
У Англии один чемпионский титул. Команда выиграла домашний турнир 1966 года. В 2014 году сборная показала свой худший результат, оставшись без побед на групповой стадии и не выйдя из группы. В 2018 году английская сборная участвовала в медальном раунде. В полуфинале Англии уступила Хорватии 1:2 в дополнительное время. В матче за третье место проиграли Бельгии 0:2.
Факты и цифры:
- Англия не проигрывает в трех матчах на ЧМ;
- Англия не проигрывает в 7 из 10 матчей на ЧМ;
- Англия выиграла 6 из 10 матчей на ЧМ;
- 6 из 10 матчей Англии завершились с тремя и более голами.
В лазарете команды находится защитник «Арсенала» Бен Уайт. У игрока простуда. Его готовность к матчу неизвестна. Защитник не попал в заявку на игру с Уэльсом. В остальных матчах был в заявке, но на поле не появился.
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Сенегал
Сенегал стартовала на турнире с поражения 0:2 от Нидерландов. Оба гола были забиты в концовке игры. По матчу с «оранжевыми» было видно, что сенегальцы настроены выйти из группы, несмотря на потерю Садио Мане. Во второй игре турнира африканцы обыграли хозяев турнира Катар со счетом 3:1. Перед заключительным туром сложилась картина, что Сенегалу для выхода в плей-офф требовалась победа и он ее оформил. Сенегал обыграл Эквадор 2:1. Автор победного гола капитан Калиду Кулибали. Африканцы забили пять мячей на турнире. Отличились пять разных игроков.
«Львы Теранги» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Первым и самым успешным стал турнир в Японии и Южной Корее. В 2002 году Сенегал обыграл Францию 0:1, сыграл вничью 1:1 с Данией и 3:3 с Уругваем. В 1/8 финала Сенегал прошел Швецию 2:1, а в четвертьфинале был слабее Турции 0:1.
Факты и цифры:
- Сенегал проводит третий чемпионат мира в истории;
- Сенегал выиграл 2 матча подряд на ЧМ;
- Сенегал не проигрывает в 7 из 10 матчей на ЧМ;
- Сенегал не проигрывает с форой +1 в 10 из 11 матчей на ЧМ;
- Сенегал не играет вничью в 7 матчах;
- Сенегал забивает в 7 из 10 матчей ЧМ, в 6 матчах 2 и более гола;
- В 7 матчах ЧМ забивали обе сборные.
В лазарете команды находится полузащитник Шейку Куйяте. Его появление на поле под вопросом. Точно игру пропустит полузащитник Идрисса Гейе. У игрока «Эвертона» перебор желтых карточек. Игрок самый опытный в сборной. На его счету 96 матчей.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Сенегал
Статус фаворита ожидаемо получила сборная Англии. Команда прошла групповой этап без поражений и подтвердила статус одного из претендентов на титул. Сенегал показал хорошую игру и взял очки в тех матчах, в которых должен был. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа Англии
|
Ничья
|
Победа Сенегала
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
1,545
|
4,10
|
7,30
|
1,68
|
2,325
|
Winline
|
1,53
|
3,95
|
7,00
|
1,62
|
2,26
|
Мелбет
|
1,53
|
4,00
|
7,90
|
1,66
|
2,27
|
BetBoom
|
1,53
|
4,00
|
7,90
|
1,66
|
2,27
|
Leon
|
1,52
|
3,89
|
7,40
|
1,66
|
2,25
|
Pari
|
1,52
|
3,90
|
7,60
|
1,65
|
2,25
|
Fonbet
|
1,52
|
3,90
|
7,60
|
1,65
|
2,25
|
Лига Ставок
|
1,56
|
3,95
|
7,00
|
1,62
|
2,25
|
Бетсити
|
1,53
|
4,00
|
8,20
|
1,67
|
2,34
|
Марафон
|
1,52
|
4,05
|
7,30
|
1,66
|
2,30
Ранее команды не встречались на международной арене.
Англия на групповой стадии показала, что умеет грамотно обороняться и играть на результат. Не возникло проблем с вскрытием насыщенной обороны Ирана и Уэльса. Сенегал впервые в истории выиграл два матча подряд на ЧМ и второй раз в истории вышел в плей-офф. Сенегал пропускал в каждом матче на групповой стадии, при этом активно шел вперед. Сборная первая в группе по количеству ударов. У Англии периодически возникали проблемы в обороне, когда соперник взвинчивал темп и усиливал давление. Сенегал не станет отсиживаться в обороне и с первых минут начнет играть в давление. Для ставки на матч можно выбрать две ставки: «обе забьют — да» и ТБ2. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициенты 2,20 и 1,68 на эти исходы. Не менее 2 голов забивается в 11 из 14 игр Англии и 8 из 10 матчей Сенегала в рамках ЧМ.
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