Англия — Сенегал, 04.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сыграет первая команда группы В и вторая сборная квартета А. В городе Эль-Хауре на поле стадиона «Эль-Байт» сыграют сборные Англии и Сенегала. Начало встречи Англия — Сенегал в 22:00 по московскому времени.

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Англичане прошли групповую стадию без поражений. У Англии две победы и одна ничья. В первом туре английская сборная разгромила Иран 6:2. Во втором туре «родоначальники футбола» сыграли вничью 0:0 с США. Групповой этап Англий завершала матчем с Уэльсом. В официальных матчах валлийцы ни разу не обыгрывали Англию и проиграли на этот раз 0:3. В трех встречах англичане забили 9 мячей. Лучшим бомбардиром команды стал Маркус Рашфорд с тремя голами, один мяч прямым ударом со штрафного. Два гола у Букайо Сака. Лучшим ассистентом турнира и команды остается Харри Кейн с тремя голевыми передачами.

У Англии один чемпионский титул. Команда выиграла домашний турнир 1966 года. В 2014 году сборная показала свой худший результат, оставшись без побед на групповой стадии и не выйдя из группы. В 2018 году английская сборная участвовала в медальном раунде. В полуфинале Англии уступила Хорватии 1:2 в дополнительное время. В матче за третье место проиграли Бельгии 0:2.

Факты и цифры:

Англия не проигрывает в трех матчах на ЧМ;

Англия не проигрывает в 7 из 10 матчей на ЧМ;

Англия выиграла 6 из 10 матчей на ЧМ;

6 из 10 матчей Англии завершились с тремя и более голами.

В лазарете команды находится защитник «Арсенала» Бен Уайт. У игрока простуда. Его готовность к матчу неизвестна. Защитник не попал в заявку на игру с Уэльсом. В остальных матчах был в заявке, но на поле не появился.

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Сенегал стартовала на турнире с поражения 0:2 от Нидерландов. Оба гола были забиты в концовке игры. По матчу с «оранжевыми» было видно, что сенегальцы настроены выйти из группы, несмотря на потерю Садио Мане. Во второй игре турнира африканцы обыграли хозяев турнира Катар со счетом 3:1. Перед заключительным туром сложилась картина, что Сенегалу для выхода в плей-офф требовалась победа и он ее оформил. Сенегал обыграл Эквадор 2:1. Автор победного гола капитан Калиду Кулибали. Африканцы забили пять мячей на турнире. Отличились пять разных игроков.

«Львы Теранги» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Первым и самым успешным стал турнир в Японии и Южной Корее. В 2002 году Сенегал обыграл Францию 0:1, сыграл вничью 1:1 с Данией и 3:3 с Уругваем. В 1/8 финала Сенегал прошел Швецию 2:1, а в четвертьфинале был слабее Турции 0:1.

Факты и цифры:

Сенегал проводит третий чемпионат мира в истории;

Сенегал выиграл 2 матча подряд на ЧМ;

Сенегал не проигрывает в 7 из 10 матчей на ЧМ;

Сенегал не проигрывает с форой +1 в 10 из 11 матчей на ЧМ;

Сенегал не играет вничью в 7 матчах;

Сенегал забивает в 7 из 10 матчей ЧМ, в 6 матчах 2 и более гола;

В 7 матчах ЧМ забивали обе сборные.

В лазарете команды находится полузащитник Шейку Куйяте. Его появление на поле под вопросом. Точно игру пропустит полузащитник Идрисса Гейе. У игрока «Эвертона» перебор желтых карточек. Игрок самый опытный в сборной. На его счету 96 матчей.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Сенегал

Статус фаворита ожидаемо получила сборная Англии. Команда прошла групповой этап без поражений и подтвердила статус одного из претендентов на титул. Сенегал показал хорошую игру и взял очки в тех матчах, в которых должен был. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.

Букмекерская контора Победа Англии Ничья Победа Сенегала ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 1,545 4,10 7,30 1,68 2,325 Winline 1,53 3,95 7,00 1,62 2,26 Мелбет 1,53 4,00 7,90 1,66 2,27 BetBoom 1,53 4,00 7,90 1,66 2,27 Leon 1,52 3,89 7,40 1,66 2,25 Pari 1,52 3,90 7,60 1,65 2,25 Fonbet 1,52 3,90 7,60 1,65 2,25 Лига Ставок 1,56 3,95 7,00 1,62 2,25 Бетсити 1,53 4,00 8,20 1,67 2,34 Марафон 1,52 4,05 7,30 1,66 2,30

Ранее команды не встречались на международной арене.

Англия на групповой стадии показала, что умеет грамотно обороняться и играть на результат. Не возникло проблем с вскрытием насыщенной обороны Ирана и Уэльса. Сенегал впервые в истории выиграл два матча подряд на ЧМ и второй раз в истории вышел в плей-офф. Сенегал пропускал в каждом матче на групповой стадии, при этом активно шел вперед. Сборная первая в группе по количеству ударов. У Англии периодически возникали проблемы в обороне, когда соперник взвинчивал темп и усиливал давление. Сенегал не станет отсиживаться в обороне и с первых минут начнет играть в давление. Для ставки на матч можно выбрать две ставки: «обе забьют — да» и ТБ2. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициенты 2,20 и 1,68 на эти исходы. Не менее 2 голов забивается в 11 из 14 игр Англии и 8 из 10 матчей Сенегала в рамках ЧМ.

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