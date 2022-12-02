Роналду о ЧМ-2022: «Первые 2 цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Впереди еще много интересного»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Криштиану Роналду подвел итоги группового этапа ЧМ-2022.

В 3-м туре Португалия проиграла Южной Корее (1:2), но все равно финишировала на 1-м месте в группе.

«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия! 🇵🇹❤️» – написал 37-летний форвард в твиттере.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные