Роналду о ЧМ-2022: «Первые 2 цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Впереди еще много интересного»
Криштиану Роналду подвел итоги группового этапа ЧМ-2022.
В 3-м туре Португалия проиграла Южной Корее (1:2), но все равно финишировала на 1-м месте в группе.
«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия! 🇵🇹❤️» – написал 37-летний форвард в твиттере.
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