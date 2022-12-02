Корея после отскока от спины Роналду забила Португалии первый гол

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Криштиану Роналду поучаствовал в первом голе Южной Кореи в ворота Португалии.

После подачи углового мяч отскочил от спины 37-летнего форварда к Ким Ен Гвону, который и поразил ворота Португалии.

Напомним, Португалия проиграла Корее (1:2), но все равно заняла первое место в группе.

Фото: кадр из трансляции 

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