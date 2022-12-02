Роналду – первый футболист, сыгравший 20+ матчей и на ЧМ (20), и на Евро (25)

покорилось уникальное достижение.

Форвард сборной Португалии стал первым футболистом в истории, сыгравшим 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).

Криштиану участвовал на мировых первенствах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. На Евро он играл в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.

Напомним, Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места.

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