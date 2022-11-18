Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом»

хотел бы поработать с , «Барселоной» или .

Как сообщает руководитель отдела футбола газеты Bild Кристиан Фальк, эти три клуба привлекают 49-летнего специалиста. Однако Тухель считает проблемой то, что ни в одной из этих команд в ближайшее время не планируют менять тренера.

Кроме того, недавно кандидатуру Тухеля обсуждали в . Однако ситуация далека от разрешения, так как мадридский клуб еще не определился с будущим .

Последним местом работы Тухеля был «Челси». Его уволили оттуда в начале сентября этого года.