Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом»
Томас Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом».
Как сообщает руководитель отдела футбола газеты Bild Кристиан Фальк, эти три клуба привлекают 49-летнего специалиста. Однако Тухель считает проблемой то, что ни в одной из этих команд в ближайшее время не планируют менять тренера.
Кроме того, недавно кандидатуру Тухеля обсуждали в «Атлетико». Однако ситуация далека от разрешения, так как мадридский клуб еще не определился с будущим Диего Симеоне.
Последним местом работы Тухеля был «Челси». Его уволили оттуда в начале сентября этого года.
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