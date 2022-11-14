Мендеш предложит Роналду «Челси», но «синим» интереснее Нкунку, Леау и Тоуни (Бен Джейкобс)

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Агент Жорже Мендеш собирается предложить форварда Криштиану Роналду «Челси».

По сведениям журналиста CBS Бена Джейкобса, не исключено, что «синие» рассмотрят вариант с подписанием 37-летнего португальца.

К тому же Грэм Поттер не имеет в клубе той власти, что была у прошлого главного тренера, Томаса Тухеля, выступавшего против трансфера игрока.

Однако лондонцев больше интересуют другие нападающие: Кристофер Нкунку из «Лейпцига», Рафаэл Леау из «Милана» и Айвен Тоуни из «Брентфорда».

В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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