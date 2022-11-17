От трансфера Роналду в «Сити» отказался клуб, а не игрок. «Горожане» не хотели, чтобы в раздевалке был отвлекающий фактор (Майк Киган)

Стали известны подробности сорвавшегося трансфера в .

В недавнем интервью форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что был близок к переходу в эту команду, но после разговора с Алексом Фергюсоном сделал выбор в пользу .

По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, в «Сити» удивились, узнав об этих словах португальца, поскольку решение об отказе от трансфера принял именно клуб.

Позиция «горожан» была схожа с мнением бывшего главного тренера – они не хотели, чтобы в раздевалке появился отвлекающий фактор в лице Роналду.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду