От трансфера Роналду в «Сити» отказался клуб, а не игрок. «Горожане» не хотели, чтобы в раздевалке был отвлекающий фактор (Майк Киган)
Стали известны подробности сорвавшегося трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».
В недавнем интервью форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что был близок к переходу в эту команду, но после разговора с Алексом Фергюсоном сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, в «Сити» удивились, узнав об этих словах португальца, поскольку решение об отказе от трансфера принял именно клуб.
Позиция «горожан» была схожа с мнением бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля – они не хотели, чтобы в раздевалке появился отвлекающий фактор в лице Роналду.
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